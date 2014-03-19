ОБСЕ отказалась от отправки миссии в Крым

Об этом сообщил журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниель Баер,передает ИТАР-ТАСС.

"Это было предложение РФ, и остальные 56 согласились этот пункт исключить", - сказал он.

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Однако, по его словам, мандат миссии на специально созванной во вторник подготовительной встрече согласовать так и не удалось. Как рассказал Баер, работа над текстом продолжится в среду, 19 марта.

Как уточнил постпред, отсутствие решения связано с необходимостью получения директив из столиц.

Он заметил, что между представителями стран ОБСЕ сохраняются разногласия по "географическому составу миссии", числу наблюдателей и по техническим вопросам.