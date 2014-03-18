Казахстан поддержал агрессию России против Украины

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Казахстана.

"В связи с проведением референдума в Автономной республике Крым 16 марта 2014 года Казахстан вновь подчеркивает свою приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с Уставом ООН. В Казахстане восприняли прошедший в Крыму референдум как свободное волеизъявление населения этой автономной республики и с пониманием относятся к решению Российской Федерации в сложившихся условиях. Мы выступаем за мирные формы выхода Украины из кризиса и его преодоление путем переговорного процесса под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций ", - говорится в заявлении.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь.

Також сьогодні в Кремлі Путін і нелегітимні керівники Криму і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів.