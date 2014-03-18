Украинские военные в Крыму получат статус участников боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время селекторного совещания заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

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"Мы отрабатываем задания по обеспечению наших Вооруженных сил, в том числе и тех, которые выполняют свой долг на территории АР Крым. Кабинет министр отрабатывает программу финансового и технического обеспечения военных. Безусловно, то мужество и героизм найдут оценку украинского народа и правительства. Те условия, в которых находитесь вы, приравниваются к боевым условиям, и все, кто сегодня выполняет свой долг, остался верным присяге и является верным Украине и украинскому народу, безусловно, будут поддержаны нашей страной как участники боевых действий. Их семьи не будут оставлены. Дети будут иметь все льготные условия для учебы и для собственной перспективы", - отметил Турчинов.

"Мы выражаем искреннюю благодарность нашим военнослужащим, которые достойно выполняют свой воинский долг, которые защищают Украину, защищают мир и покой всей Европы. Именно ваше мужество и выдержка сегодня являются залогом сдерживания агрессии, недопущения развязывания кровавой войны", - подчеркнул Турчинов и заметил, что знает, как тяжело теперь военным нести службу, поскольку на них оказывается психологическое давление и агрессия.

"Но вся Украина и весь украинский народ - вместе с вами. Вы помогли нам, создали возможность для того, чтобы Вооруженные силы по всей Украине были приведены в полную боевую готовность, были проведены учения", - сказал Турчинов.

Он также напомнил, что ВР поддержала указ о проведении частичной мобилизации. "И мы значительно усилим обороноспособность нашей страны", - отметил он.