Глазьев: санкции США не соотносятся с принципом демократии

Об этом заявил советник российского президента Сергей Глазьев, в отношении которого также были введены такие санкции, пишет РИА Новости.

"Вводя санкции против депутатов парламента, американцы демонстрируют свое отношение к представителям власти. Ведь парламентарии выражают позицию народа, их для этого избрали. Тем самым они блокируют возможность диалога людей, которые уполномочены народом на выражение общественного мнения. Это очень странно с точки зрения демократических ценностей", - сказал он.

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По его словам, "в отличие от (президента США Барака) Обамы, я родился и вырос в Украине".

"Беда в том, что американские политики не видят на Украине граждан. Вместо Украины они видят политических марионеток, готовых выполнять их указания и реализовывать их интересы", - считает советник Путина.

В понедельник президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций в отношении высокопоставленных российских политиков, в том числе Глазьева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Под санкции попали граждане Украины.

Санкции вводятся в связи с действиями России по отделению Крыма от Украины.

Фигурантам списка будет запрещен въезд в США, их активы и собственность будут блокированы.