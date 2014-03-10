Севастополь утвердил официальный статус русского языка

7 марта 2014 года исполняющий обязанности председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий Белик издал распоряжение о запрете использования в СГГА государственного украинского языка в делопроизводстве и документообороте. В соответствии с данным распоряжением официальным языком для ведения делопроизводства и документооборота является русский язык, сообщает new-sebastopol.com.

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«В соответствии с Европейской хартией региональных языков и языков нацменьшинств от 05.11.92, ратифицированной государством Украина 15.05.03, статьи 11 Закона Украины «Про основы государственной языковой политики», решением Севастопольского городского Совета от 26.04.06 № 11 «О мерах по реализации положений Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств применительно к русскому языку на территории г.Севастополя», учитывая, что в г.Севастополе основным языком является русский» , - отмечено в документе.

Установить с 12.03.14 ведение делопроизводство и документации в Севастопольской городской государственной администрации на русском языке.