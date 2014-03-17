Парубий: правоохранителям удалось остановить спецоперацию Кремля

02:21, 17 марта 2014
Политика
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Украинским правоохранителям удалось остановить операцию "Русская весна"

21-22 березня заколотники, керовані та очолювані кремлівською агентурою, планували проведення, за їхньою ж назвою, "хресної ходи". А потім - "мирного визвольного походу на Київ". Звичайно, не все вдається. Ситуація залишається надзвичайно складною. Дуже багато роботи проводиться фактично "на марші". І про значну частину заходів, які здійснюються, ми не маємо права повідомляти завчасно. Тому прошу поставитися до цього з розумінням.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

"Ее первый этап предусматривал проведение в воскресенье, 16 марта, в восьми южных и восточных областях массовых беспорядков, захват административных зданий (прежде всего, ОГА) , провозглашение "народных губернаторов", создание незаконных военных формирований, обращение к России с просьбой ввести войска", - пишет он.

"21-22 марта мятежники, управляемые и возглавляемые кремлевской агентурой, планировали проведение, по их же названию, "крестного хода". А потом - "мирного освободительного похода на Киев". Конечно, не все удается. Ситуация остается очень сложной. Очень много работы проводится фактически "на марше". И о значительной части мероприятий , которые осуществляются , мы не имеем права сообщать заранее. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием", - добавил он.

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