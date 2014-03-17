Парубий: правоохранителям удалось остановить спецоперацию Кремля

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

"Ее первый этап предусматривал проведение в воскресенье, 16 марта, в восьми южных и восточных областях массовых беспорядков, захват административных зданий (прежде всего, ОГА) , провозглашение "народных губернаторов", создание незаконных военных формирований, обращение к России с просьбой ввести войска", - пишет он.

"21-22 марта мятежники, управляемые и возглавляемые кремлевской агентурой, планировали проведение, по их же названию, "крестного хода". А потом - "мирного освободительного похода на Киев". Конечно, не все удается. Ситуация остается очень сложной. Очень много работы проводится фактически "на марше". И о значительной части мероприятий , которые осуществляются , мы не имеем права сообщать заранее. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием", - добавил он.