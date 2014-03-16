В Харькове проходит митинг за федерализацию Украины

В Харькове около 500 человек проводят митинг за федерализацию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались возле памятника Ленину на площади Свободы.

Они держат флаги Советского Союза, Украины, России, КПУ, нескольких общественных организаций левого толка, транспаранты с надписями: «Мы против НАТО», «Юго-Восток за референдум», «Наша родина - СССР», а также иногда скандируют: «Россия!».

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К участникам митинга приехал судебный исполнитель, который с трибуны попытался зачитать решение суда о запрете проведения на площади Свободы сегодня, 16 марта, референдума-вече о федерализации Харьковской области.

Участники митинга резко негативно оценили решение суда и стащили со сцены судебного исполнителя.

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Работники милиции смогли довести судебного исполнителя в автобус, однако активисты заблокировали транспорт и около 5 минут не давали автобусу выехать с площади.

На данный момент неизвестно, будет ли проводиться референдум-вече о федерализации Харьковской области.