Аннексия Крыма обойдется России в 20 миллиардов евро - СМИ

Кремль, кажется, поверил в созданную им для внутреннего потребления сказку о том, что восточные районы Украины - это локомотив ее экономики, а западные регионы - нахлебники, пишет Инопресса.

"Однако данные рисуют несколько иную картину", - отмечает в статье, опубликованной в The Washington Post, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

По данным украинского правительства, в 2013 году на долю восточной Донецкой области приходилось 12,4% ВВП страны. В то же время доля сразу пяти западных областей (Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Львовской) составляла лишь 12,1%. Однако Донецк при этом получил 31% от дотаций, распределяемых правительством между регионами. Кроме того, в прошлом году донецким предприятиям возместили 129% от уплаченного ими НДС.

Экономист также указывает на то, что в 2013 году дотации Донецкой, Луганской и Харьковской областей составляли 14% от ВВП Украины, а бюджет Крыма на 63% зависел от субсидий центрального правительства.

Как отмечает Иноземцев, все "друзья" России требуют на свое содержание немалых средств. Белоруссия ежегодно получает 7 млрд долларов в виде субсидий на энергоносители и 2 млрд долларов в виде кредитов и грантов. Крошечные государства-сателлиты Абхазия и Южная Осетия получили 1,8 млрд долларов прямых инвестиций и 800 млн долларов "частных" инвестиций от российских госкомпаний. "Добавьте к этому восточные провинции Украины и союзные среднеазиатские государства - и Россия может быть вынуждена ежегодно выплачивать по 12 млрд долларов субсидий", - обращает внимание автор статьи.

Как бы дерзко это ни звучало, но европейская Украина без Крыма с экономической точки зрения будет лучше Украины в текущих границах, разрывающейся между Европой и Россией, уверен Иноземцев: "Претендуя на Восточную Украину, Россия сражается за финансово несостоятельные экономики, напоминающие ее собственную. Даже если часть Украины проголосует за вхождение в Россию, проиграют от этого ее жители и россияне, а не украинский народ".

Если послушать российское телевидение, то вхождение Крыма в состав РФ сопровождается лишь мощным подъемом солидарности, однако экономические реалии бедного Крыма опровергают эту точку зрения. "Среднему налогоплательщику есть над чем задуматься", - говорится в статье журналиста Le Figaro Пьера Авриля.

Так, в процентном соотношении количество пенсионеров в Крыму на 17% выше, чем в среднем по России. Их пенсии при этом еще ниже, чем в нестабильном российском Дагестане. Средняя зарплата (около 250 евро в месяц) также ниже, чем в беднейших российских регионах. Такое неравенство может повлечь за собой миграцию крымчан (2,4 млн человек) на "настоящую" территорию России.

Главным образом, Кремлю придется компенсировать географическую изоляцию полуострова, финансируя строительство инфраструктуры. В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве моста, соединяющего "континент" с Керчью, стоимостью около 480 млн евро, сообщает журналист.

"Поставки газа и нефти должны будут осуществляться по морю, что будет дороже, чем сегодня, когда снабжение осуществляется через территорию Украины", - рассказывает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.

По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе интеграция Крыма обойдется России в 20 млрд евро, и это в и без того непростых бюджетных условиях.

"Нам с трудом верится, что российские власти пойдут до конца, слишком уж от этого веет фантастикой", - приводит Авриль слова Портанского.