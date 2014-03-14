В столкновениях в Донецке погибло трое человек - СМИ

По численности митинги примерно одинаковы - по тысяче человек с каждой стороны.

По не подтвержденным данным ТСН, погибли 3 человека, полсотни пострадавших. Одному из погибших было 22 года. Он умер в машине скорой помощи от ножевого ранения.

Напомним, в Донецке с 18:00 до 19.00 проходил митинг в поддержку целостности Украины. Люди самоорганизовались в соцсетях и вышли на улицу, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России и проявлений сепаратизма в Украине.

Более 1 тысячи агрессивно настроенных пророссийских активистов напали на участников митинга за единство Украины на площади Ленина. Сначала они забрасывали своих оппонентов яйцами, петардами и дымовыми шашками, а когда митинг закончился, начали бить их.

Милиция задержала агрессивных пророссийских активистов, которые напали на митинг в защиту единства Украины в Донецке. Но под натиском других пророссийских активистов отпустила задержанных.