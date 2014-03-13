Самолет Госпогранслужбы во второй раз обстреляли с российского блокпоста
17:30, 13 марта 2014Политика
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Сегодня около 13.00 во время патрулирования самолета Госпогранслужбы с российского блокпоста со стороны населенного пункта Армянск была демонстративно открыта стрельба из БТРа.
Украинский самолет обстреляли из БТР / Олег Крючков, Facebook
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
Это уже второй случай применения оружия для прекращения воздушного патрулирования пограничной авиацией, говорится в сообщении.
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«Впервые пограничный самолет, на борту которого нет вооружения, был обстрелян из автоматического оружия на этом же направлении 8 марта. Только благодаря мастерству пилотов, которые осуществили резкий маневр, снизились на предельную высоту и изменили курс, удалось выйти из сектора обстрела», - отметили в ведомстве.
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