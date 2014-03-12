Вслед за главным редактором увольняется большинство сотрудников «Ленты.ру»

Кроме того, большинство из них покидают свои посты вслед за бывшей начальницей, сообщает slon.ru.

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Текст сообщения размещен на сайте «Ленты.ру», приводим его полностью:

«Дорогие читатели! Сегодня, 12 марта, собственник компании «Афиша-Рамблер-SUP» Александр Мамут уволил главного редактора «Ленты.ру» Галину Тимченко. Новым главным редактором назначен Алексей Гореславский – заместитель генерального директора по внешним коммуникациям. К сожалению, это не штатная рокировка, поэтому требуются некоторые пояснения. Мы считаем, что это назначение является прямым давлением на редакцию «Ленты.ру». Увольнение независимого главного редактора и назначение управляемого, в том числе напрямую из кремлевских кабинетов, человека – это уже нарушение закона о СМИ, говорящего о недопустимости цензуры. За последние пару лет пространство свободной журналистики в России драматически уменьшилось. Одни издания напрямую управляются из Кремля, другие – через кураторов, третьи – редакторами, которые боятся потерять работу. Некоторые СМИ закрылись, иные закроются в ближайшие месяцы. Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам, кажется, больше нечего читать. Мы, безусловно, предполагали, что придут и за нами. Мы верим, что это не навсегда. В любом случае вы, дорогие читатели, должны об этом знать. Надеемся, что до скорых встреч. Ваша дорогая редакция».

Под заявлением стоят подписи 69 сотрудников издания. При этом, как пояснили сами подписанты, их обращение – это в первую очередь заявление о цензуре, а решение об увольнении каждый работник будет принимать лично. При этом все сотрудники, с которыми удалось пообщаться журналистам, написали заявления или собираются увольняться.

Сразу же после появления новости об отставке Галины Тимченко сотрудники «Ленты.ру» стали размещать в соцсетях сообщения о том, что не готовы работать под руководством нового начальника – бывшего главного редактора прокремлевского сайта «Взгляд.ру» Алексея Гореславского, о чьем назначении также стало известно сегодня.

Через два часа после увольнения Тимченко сотрудники издания составили обращение к своей аудитории, под которым единодушно подписались.

Причем оно было выложено на сайте после экстренной планерки, на которой появился новый главный редактор. Сотрудники «Ленты.ру» не уведомляли его о том, что собираются выложить на сайте свое объявление, а знакомство с ним прошло скомкано.

– Ничего вменяемого Гореславский не сказал. Причины смены главного редактора он не знает. Что делать будет – не знает, – поделился впечатлением от встречи с новым начальником один из сотрудников «Ленты.ру».

До планерки Галина Тимченко сообщила коллегам, что владелец сайта, Александр Мамут, требовал уволить спецкорреспондента Илью Азара, на что тогда еще главный редактор ответила отказом. Кроме того, сегодня же Роскомнадзор вынес "Ленте.ру" предупреждение за то, что в интервью с одним из украинских националистов стояла гиперссылка на старый материал с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем.

На момент увольнения Тимченко «Лента.ру» являлась самым посещаемым и самым цитируемым средством массовой информации в Рунете.