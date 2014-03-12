ГПУ просит журналистов официально жаловаться на трудности в работе в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в течение последнего времени случаи препятствования в осуществлении профессиональной деятельности журналистов, их похищения и избиения – приобрели беспрецедентно массовый характер на территории Автономной Республики Крым. Органы прокуратуры отслеживают такие факты и принимают меры реагирования на эти вопиющие нарушения законности. Ради обеспечения реагирования на все такие случаи, Генеральная прокуратура Украины обращается к представителям СМИ с просьбой по каждому факту притеснений свободы слова, препятствования в осуществлении профессиональной деятельности, нарушения прав человека обращаться с официальными заявлениями в органы правопорядка и прокуратуры.

В свою очередь, говорится в сообщении, Генеральная прокуратура гарантирует осуществление правового реагирования на совершение правонарушений в отношении журналистов и обещает контролировать расследование каждого такого факта.

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Так, органы прокуратуры реагируют на все факты нападений на журналистов на территории Украины – вне зависимости от их гражданства и места работы.

«Притеснение свободы слова - это покушение на информационную безопасность страны, которая является весомой составляющей суверенитета нашего государства. Следовательно, препятствование журналистам в осуществлении их профессиональных обязанностей является в то же время нарушением права каждого гражданина Украины и мира в целом на получение объективной информации. Мы не должны допустить умалчивания острых событий как на территории Крыма, так и в других областях», - говорится в сообщении ГПУ.