Власти Харькова будут добиваться запрета пророссийского референдума-вече

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальной сети «Фейсбук» написал начальник Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

«Официально заявляю: городская власть Харькова к референдуму, который организует некий Макаров, никакого отношения не имеет. Будем обращаться в суд с требованием о запрещении данного «мероприятия» как не соответствующего законам Украины», - написал Сидоренко.

В пресс-службе Харьковского горсовета УНИАН сообщили, что соответствующий иск горсовет подаст в окружной административный суд.

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«С целью предотвращения массовых беспорядков или преступлений, для защиты прав и свобод граждан, недопущения манипулирования общественным мнением, направленных на нарушение территориальной целостности страны, учитывая напряженную общественно-политическую ситуацию в Украине, Харьковским городским советом в соответствии со статьей 39 Конституции Украины в Харьковский окружной административный суд будет подано исковое заявление к организаторам массового мероприятия об ограничении права на собрания путем запрещения проведения 16 марта 2014 г. референдума по вопросу федерализации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пророссийские организации планируют в воскресенье, 16 марта, провести в Харькове на площади Свободы референдум-вече, на который вынесут вопрос федерализации Украины и самоопределения Харьковской области.