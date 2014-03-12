МИД выразило решительный протест России за признание "независимости" Крыма

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"Решение, принятое Верховной Радой Автономной Республики Крым, является антиконституционным, незаконным и юридически ничтожным", - говорится в сообщении.

"Этот так называемый "документ" нарушает национальное законодательство Украины и положения международных документов, включая заявление Председателя Совета Безопасности ООН от 20 июля 1993 года, которое, как известно, было единогласно поддержано всеми членами СБ ООН, включая Российскую Федерацию", - отметили в МИД.

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"Украина категорически осуждает прямое вмешательство РФ во внутренние дела нашего государства. Действия российской стороны прямо противоречат фундаментальным принципам международного права и общепризнанным принципам сожительства государств", - говорится в заявлении.

"Тезис и приведенные аргументы о правомерности решения Верховной Рады АР Крым не выдерживают никакой критики", - считают в министерстве.

"Российская сторона ссылается на консультативное заключение Международного суда ООН по одностороннему провозглашению декларации о независимости Косово", - отметили в МИД.

"Вместе с тем в письменном заявлении, официально представленном РФ по делу в отношении Косово в Международный суд ООН, отмечается, что "право на самоопределение не может толковаться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств", - подчеркнули в ведомстве.

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"Основываясь на этой позиции, Российская Федерация до сих пор не признала независимость Косово. Впрочем, видим попытку применить российской стороной принцип, ею осужденный, в отношении Украины. Это означает, что ссылка на решение Международного суда ООН является классическим примером двойных стандартов со стороны РФ. Российская сторона утверждает, что на т.н. "плебисцит" были приглашены наблюдатели от ОБСЕ. Цинизм ситуации заключается в том, что приглашение наблюдателям посетить территорию суверенной Украины было передано официальным представителем Российской Федерации при ОБСЕ", - добавили в министерстве.

"Также хорошо известно, что Швейцарское председательство в ОБСЕ назвало запланированный на 16 марта "референдум" нелегитимным и исключило возможность участия в наблюдении за ним миссии ОБСЕ. Министерство иностранных дел Украины осуждает практику провокационных заявлений и любых действий, которые нацелены на обострение положения в Крыму", - говорится в заявлении МИД.

"Для доказательства этой позиции и получения необходимых объяснений в Министерство иностранных дел Украины вызвано Временного поверенного в делах РФ в Украине. Украина настойчиво призывает российскую сторону к деэскалации ситуации, прямому диалогу и полному соблюдению норм и принципов международного права и межгосударственных отношений", - подчеркнули в МИД.