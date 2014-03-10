В Харькове сторонники РФ забросали Кличко яйцами и петардами

В Харькове пророссийские активисты забросали яйцами и петардами лидера фракции «УДАР» Виталия Кличко, который принимал участие в митинге Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом ни яйца, ни петарды в самого Кличко не попали.

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Около 100 пророссийских активистов выстроились за сценой, с которой выступал Кличко. Скандируя “Россия” и “Фашизм не пройдет”, молодчики начали бросать яйца в спину Кличко. Охранники политика прикрыли его зонтами. Когда Кличко спустился со сцены и садился в автомобиль, молодчики бросили в его сторону две мощных петарды, которые взорвались неподалеку.

Кличко уехал с места проведения митинга Евромайдана. Сам митинг продолжается. Пророссийские пикетчики остаются неподалеку.