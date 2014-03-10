Сын похищенного в Крыму активиста: Его держат в заложниках

По его словам, "достоверно известно, что они (Кузнечный и Андрей Щекун) далеко от Симферополя, как минимум, в 100 км, в разных местах. Их держат в каких-то казематах, в заложниках. Однако какие у них цели, похитители не озвучивают", сообщает Центр информации по правам человека, сообщает Украинская правда.

Машину, на которой активисты приехали на вокзал в Симферополе, так и не нашли.

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"Переговоров с теми, кто украл двух активистов, не было", - заявил Сергей.

"Из Киева нам передавали небольшой пакет с материалами украинской символики - ленты, флажки ... Встречать бандероль поехал Анатолий Ковальский и крымский активист Андрей Щекун. Пока мой отец оставался на перроне, Щекун зашел в вагон. Очевидно, узнали его по его небритой щетине. В вагон ворвался целый отряд ребят - и активиста буквально вытолкали из вагона на перрон, окружили и моего отца. Били - не столько физически, сколько, чтобы унизить", - отметил Сергей Ковальский.

По его словам, журналисты вышли на сопредседателя движения "Русское единство" Сергея Цекова, он ответил, что Ковальский в милиции, потом - в "Русского единства". "Подержат и отпустят", - отметил Цеков.

Однако позже "Русское единство" стало отрицать, что у них был Анатолий Ковальский и Андрей Щекун.