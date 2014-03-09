Крымский спикер объявил себя лидером местной организации Партии регионов

Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов утверждает, что теперь он возглавляет крымскую организацию Партии регионов, реакции ПР на эти слова пока нет.

Как передает корреспондент УНИАН, еще пару дней назад крымскими «регионалами» руководил премьер-министр автономии Анатолий Могилев.

«Уважаемые однопартийцы! Довожу до вашего сведения, что, согласно решению совета Крымской республиканской организации Партии регионов, возлагаю на себя обязанности председателя Крымской организацией партии», - сказано в обращении Константинова к членам ПР в регионе.

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«Благодарю вас за выдержку и политическое благоразумие, проявленные в эти дни. К сожалению, не все наши однопартийцы в других регионах Украины оказались на высоте и сохранили верность программным установкам и предвыборным обещаниям партии. Тем более ценно проявленная вами готовность сделать всё возможное для сохранения мира и стабильности в Крыму, руководствоваться в своих действиях, прежде всего, интересами крымчан», - заявил спикер.

Он призвал однопартийцев прийти на местный референдум 16 марта о вхождении Крыма в состав России в качестве субъекта Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК, депутата ВР Крыма, лидера партии «Русское единство» Аксенова.

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Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство в отношении председателя Константинова и депутата этого же совета Аксенова по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

5 марта Шевченковский райсуд Киева постановил задержать Константинова и Аксенова.

7 марта суд остановил действие решения Верховного Совета АР Крым о проведении всекрымского референдума.