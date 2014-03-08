Турчинов и Яценюк поздравили женщин с 8 Марта

«Этого весеннего дня чувство особой нежности и уважения к вам - извечных хранителей домашнего очага и семейного уюта - согревают сердца всех мужчин страны», - говорится в поздравлении Турчинова, текст которого размещен на сайте ВР.

По его словам, самоотверженный труд украинок во всех сферах жизнедеятельности государства, ежедневная кропотливая домашняя вахта, жертвенность и благородство служат яркими примерами высоты человеческого духа. «Вы вдохновляете представителей сильного пола на свершения. Именно ради вас творятся и великие деяния, и повседневные дела», - подчеркнул Турчинов.

В свою очередь Яценюк отметил, что «никакие слова не являются достаточными для возвеличивания подвига матери и жены. Целый мир не устоит, если не будет спасать его от зла и отчаяния Ваша женственность».

«Вы творите добро, вдохновляете и преподносите человечность, а во времена суровых испытаний Вы в первых рядах тех, кто охраняет наш край, нашу гордость и наше будущее», - отмечается в приветствии премьера, размещенном на Правительственном сайте.

Руководители государства пожелали женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и тепла, внимания и любви родных и близких.

«Пусть осуществятся все ваши заветные мечты! Будьте любимыми и незаменимыми! Пусть на Вашем пути лепестков будет неизмеримо больше, чем тернов, пусть всегда улыбается Вам судьба», - отмечается в приветствиях Турчинова и Яценюка.