Канада дала сутки военным РФ на выезд из страны

В Канаде шесть солдат из РФ изучали английский и французский язык в Сен-Жан, что в Квебеке. Еще двое солдат принимали участие в учебной программе на базе CFB Gagetown. Также один военнослужащий учил канадских солдат русскому языку в Гатино, что в Квебеке.Девять российских военнослужащих, которые принимали участие в учениях в Канаде, высылают из страны. Таким образом, Оттава продолжает осуждать военное вмешательство России в Крыму. Об этом сообщает CTV News.

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Источник в правительстве подтвердил, что солдаты были проинформированы в четверг днем, что у них есть 24 часа, чтобы покинут Канаду.

Как ранее сообщал УНИАН, в четверг премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что Канада не признает референдума, проведенного в Крыму, регионе Украины, который сейчас находится под незаконной военной оккупацией.

Кроме того, в среду Канада заморозила активы 18 бывших членов украинского государственного руководства, которых подозревают в хищении государственных средств.