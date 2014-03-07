Великобритания отправляет в Киев экспертов по розыску похищенных средств

Эксперты финансовой разведки, борьбы с отмыванием денег и поиска уголовных средств отправились в Киев, чтобы помочь властям Украины вернуть похищенные средства, сообщило сегодня Министерство иностранных дел Великобритании. Об этом пишет Радио Свобода.

Рабочая группа, которую координирует британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, будет сотрудничать с органами власти Украины, чтобы оценить объемы расследований для поисков похищенных средств, и то, каким образом Лондон может помочь в таких расследованиях, говорится в сообщении.

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Британский МИД в связи с этим напомнил, что сегодня же вступили в силу санкции Европейского союза в отношении 18 граждан Украины, подозреваемых в хищении государственных средств - их активы в ЕС замораживаются на время уголовных расследований относительно их происхождения. Средства, в отношении которых докажут их коррупционное происхождения, в конце вернут Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Великобритании обнародовал на официальном сайте список 18 граждан Украины, в отношении которых вводятся финансовые санкции. Среди тех, кто попал в перечень, значатся бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и Виктор Янукович.