Россия готовит в Крыму провокации с участием людей, переодетых в форму украинских солдат - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

По его словам, есть оперативная информация о том, что российской стороной готовятся провокации на территории Крыма.

«Их должны осуществить люди, переодетые в форму украинских военнослужащих. В связи с этим, а также с целью предупредить такие провокации мы заявляем о том, что все военнослужащие Вооруженных сил Украины находятся в местах дислокации и не могут иметь никакого отношения к таким действиям», - подчеркнул Перебыйнис.