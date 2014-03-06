Россия готовит в Крыму провокации с участием людей, переодетых в форму украинских солдат - МИД
16:40, 06 марта 2014Политика
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МИД Украины заявляет, что на территории Крыма Россия готовит провокации с участием людей, переодетых в форму украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.
По его словам, есть оперативная информация о том, что российской стороной готовятся провокации на территории Крыма.
«Их должны осуществить люди, переодетые в форму украинских военнослужащих. В связи с этим, а также с целью предупредить такие провокации мы заявляем о том, что все военнослужащие Вооруженных сил Украины находятся в местах дислокации и не могут иметь никакого отношения к таким действиям», - подчеркнул Перебыйнис.
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