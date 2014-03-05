Ялтинцы вышли на протест против путинской агрессии

Звучали призывы к миру, единству; туристов призывали не бояться, и приезжать в Ялту, где никакой военной агрессии не приемлют и не допустят.

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Участники акции исполнили гимн Украины, звучали возгласы: "Слава Украине!", и, как можно наблюдать из представленного видеоролика, обыватели реагировали на происходящее абсолютно спокойно.