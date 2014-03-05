Сегодня в Запорожье ожидают провокаций - губернатор
11:11, 05 марта 2014Политика
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Баранов считает, что группа иногородних людей может попытаться водрузить российский флаг на здание ОГА.
В Запорожье ожидают провокаций / Slava Mavrichev / facebook.com
В Запорожье ожидают, что сегодня к обеду группа неизвестных может организовать провокации и осуществить попытку водрузить российский флаг на здание облгосадминистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов на заседании правительства, которое проходит в режиме прямого включения с руководителями ОГА.
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“В Запорожье ожидают провокации к обеду. Сегодня мы ожидаем ряд провокаций, связанных с попыткой иногородних иностранцев водрузить флаг на здание ОГА”, - сказал Баранов.
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