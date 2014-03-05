Сегодня в Запорожье ожидают провокаций - губернатор

В Запорожье ожидают, что сегодня к обеду группа неизвестных может организовать провокации и осуществить попытку водрузить российский флаг на здание облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов на заседании правительства, которое проходит в режиме прямого включения с руководителями ОГА.

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“В Запорожье ожидают провокации к обеду. Сегодня мы ожидаем ряд провокаций, связанных с попыткой иногородних иностранцев водрузить флаг на здание ОГА”, - сказал Баранов.