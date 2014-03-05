За минувшие сутки в Украину не пропустили 377 россиян

Пограничники за минувшие сутки не пропустили в Украину 377 граждан России

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время оформления поезда «Москва-Симферополь» в железнодорожном пункте пропуска «Харьков-Пассажирский» пограничниками Харьковского отряда задержан один гражданин России, который следовал в Автономную Республику Крым для участия в мероприятиях дестабилизационного характера.

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Во время проведения проверки документов и опроса у россиянина была обнаружена камуфляжная форма и армейские ботинки. О мужчине спортивного телосложения с татуировкой «ВДВ» пограничники сообщили сотрудникам СБУ. По словам мужчины, он следовал к родственникам в Николаев. В ходе проведения фильтрационных мероприятий у россиянина был обнаружен военный билет командира отделения подразделения специального назначения военно-десантных войск Российской Федерации. Также впоследствии в мобильном телефоне было обнаружено текстовое сообщение «Уехал в Крым, оттуда на фронт – воевать, если что - я болен».

В целом за сутки на украинско-российской государственной границе во время проведения мероприятий по усилению пограничного контроля на въезд в Украину не пропущено в пунктах пропуска 337 граждан РФ, 4 из них запрещен въезд в Украину.

Как ранее сообщалось, с целью недопущения въезда в Украину с территории РФ организованных групп, отдельных лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях экстремистского характера на территории Украины, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения и местных пунктах пропуска проводится усиленный пограничный контроль и соответствующие мероприятия.

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В случае выявления лиц, которые предоставили неправдивые сведения о цели запланированного пребывания в Украине, следуют для участия в разного рода массовых мероприятиях, а также причастных к участию в мероприятиях по дестабилизации обстановки в Украине и других подрывных акциях, пограничники запрещают въезд в Украину.