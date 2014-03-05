Канада приостанавливает военное сотрудничество с Россией

Об этом заявил премьер-министр Стивен Харпер, передает ИТАР-ТАСС.

"Я отдал распоряжение приостановить все запланированные двусторонние контакты между канадскими вооруженными силами и военными из Российской Федерации, - отметил он. - Это включает учения, в частности учения "Бдительный орел", и запланированные встречи".

Читайте такжеПентагон заморожує військові звязки з Росією

"Нас по-прежнему очень тревожит ситуация на Украине, и мы продолжим осуществлять пересмотр наших отношений с правительством президента Путина", - указал премьер.

4 марта, президент России Владимир Путин на пресс-конференции отвечая на вопрос об угрозе санкций со стороны Запада, Путин отметил, что "о последствиях санкций в отношении России должны думать те, кто их собирается вводить".

"Ущерб в глобальном мире будет взаимным, а угрозы в адрес России контрпродуктивны и вредны", - предупредил президент.