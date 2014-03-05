Украина пока не планирует отзывать своего посла из России - МИД
01:31, 05 марта 2014Политика
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Украина пока не планирует отзывать своего посла из России.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в МИД заявил пресс-секретарь ведомства Евгений Перебыйнис.
«Пока что мы так вопрос не ставим из многих соображений. Мы считаем, что сегодня достаточно важно иметь в Москве опытных дипломатов, в частности, и нашего посла Владимира Ельченко. Для того, чтобы хотя на этом уровне поддерживать контакты с российской стороной», - сказал представитель МИД.
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