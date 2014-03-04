Мир не допустит второго Приднестровья на территории Крыма - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в МИД заявил спикер Евгений Перебыйнис.

«Можно конечно представить дальнейшие сценарии, которые разрабатываются РФ. Звучат и такие сценарии - что это интервенция в Крыму и это первый шаг к созданию какого-то моста сухопутного в Приднестровье. Вчера наш министр как раз об этом говорил, что когда Европа и мир допустит разворачивание действий по такому сценарию, то это уже будет проблема не только Украины, но и она станет общеевропейского и мирового масштаба. Поэтому я думаю, что пока не поздно международное сообщество должно сплотиться, чтобы дать отпор таким попыткам. И именно сейчас международное сообщество это и демонстрирует», - сказал представитель МИД.