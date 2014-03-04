Ситуация с безопасностью в Крыму остается сложной - Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Нас лишили возможности помогать нашим и иностранным гражданам в Крыму, обеспечивать их безопасность, заблокирован возможности СБУ обеспечивать меры контрразведывательного характера, антитеррористического характера на территории украинского Крыма. Воинскими частями РФ заблокированы соответствующие органы, заблокированы украинские военные части, население запугано”, - сказал Наливайченко.Также он рассказал, что СБУ открыла дополнительный пункт приема обращений граждан. “Все обращения нами получаются, но реагирование на них крайне ограничено, как и помощь от органов СБУ в Крыму”, - добавил он.

Кроме того, отметил Наливайченко, одним из первых шагов, которые он сделал на своей должности, это обратился к “тогда еще наших контрагентов с российской стороны”, чтобы они дали возможность СБУ работать в Крыму. «Но это обращение сегодня осталось без ответа. Поэтому мы обращаемся еще раз, чтобы были восстановлены контакты и чтобы российская служба безопасности понимала, где есть угрозы и могла информировать украинскую сторону. В частности и относительно немедленной передачи украинской стороне Януковича, бывшего Президента”, - сказал Наливайченко.