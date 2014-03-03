Россия сейчас может использовать Януковича как марионетку - Коломойский

"Украина под угрозой старых сценариев, которые Россия использует начиная с 1918 года... Мы уже получили Крым и попытки переворота в Луганске, Донецке, Харькове, в Днепропетровске в субботу было неспокойно, под вопросом Одесса, Николаев , Херсон - такое впечатление, что россияне хотят дойти до Приднестровья", - сказал Коломойский.

Новый губернатор выразил надежду, что в Днепропетровске возобновится спокойствие и Украина вернется к мирной жизни.

Также Коломойский предположил, что Россия дальше будет пытаться использовать Януковича.

"Сегодня Янукович - военнопленный в недружественной нам стране. Он может заниматься разными провокациями, печатать приказы. Его как марионетку могут привезти в Крым, в Севастополь, где он будет рассказывать, что он еще действующий президент", - сказал Коломойский.

Коломойский отметил, что против России принимаются меры "Большой Семеркой", которая отказалась ехать в Сочи. Также губернатор напомнил, что российская биржа сегодня рухнула.