Британский кабмин отказался от посещения Паралимпиады в Сочи

Об этом премьер 2 марта написал в своем твиттере.

По словам Кэмерона, он сам, а также министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг считают, что в связи с «серьезной ситуацией на Украине» посещение Паралимпиады британскими министрами было бы неправильным, сообщает Lenta.ru.

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Ранее 2 марта стало известно, что Великобритания прекратила подготовку к саммиту стран «большой восьмерки», который должен пройти в Сочи в июне 2014 года. Как объяснил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, такое решение было принято в знак протеста против позиции России в отношении Украины. В Лондоне, по словам Хейга, действия Москвы считают посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины. Хейг призвал обе стороны конфликта принять все меры для его мирного урегулирования, добавив, что сам он сейчас направляется в Киев.

Ранее подготовку к саммиту «большой восьмерки» уже приостановили США, Канада и Франция. Кроме того, Германия выступила с критикой российских властей, а представители НАТО и ООН призвали Москву к мирному урегулированию конфликта.

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Ситуацию на Украине прокомментировал и госсекретарь США Джон Керри, который назвал беспрецедентным актом агрессии политику России на Украине и пригрозил Москве жесткой реакцией со стороны международного сообщества. Так, Керри заявил, что если Москва откажется от мирного урегулирования конфликта, России будет грозить экономическая изоляция: по словам госсекретаря, уже как минимум десять министров согласились ввести в отношении Москвы санкции.

Накануне, 1 марта, Совет Федерации РФ 1 марта разрешил президенту Владимиру Путину ввести на территорию Украины войска для защиты проживающих там граждан РФ. При этом пока российские власти официально не воспользовались санкцией на расширение военного присутствия на территории Украины. Киев в ответ на действия Москвы объявил всеобщую мобилизацию.