В Одесу прибыли корабли морской охраны из Крыма (фото)

Как передает корреспондент «Думской», у причала Военной гавани морского порта пришвартовались корабли BG50 «Григорій Куроп’ятников» и BG57 «Миколаїв» из Балаклавы (Севастопольский отряд), а также корабль морской охраны III ранга для выполнения специальных задач «Крым», именуемый также «президентской яхтой».

«Крым» был построен для перевозки генеральных секретарей и членов Политбюро ЦК КПСС во время их пребывания на государственных дачах в Ялте и Сочи.

Нынче корабль состоит в Ялтинском отряде морской охраны для выполнения специальных задач, основная функция которого — участие в осуществлении государственной охраны мест постоянного и временного пребывания Президента Украины, должностных лиц, определенных в Законе Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Прибывшие корабли, как и единицы Одесского отряда морской охраны, остаются в состоянии полной боевой готовности. Экипажи находятся на борту, орудия расчехлены. Причал охраняется бойцами спецназа погранслужбы.