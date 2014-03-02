Ситуация в Крыму остается очень напряженной - Турчинов

Он отметил, что происходит блокировка “военнослужащими Российской Федерации военных городков, где расположены гарнизоны украинских Вооруженных сил”.

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“Ночью руководство Вооруженных сил России, в частности, руководитель Северо-Кавказского военного округа сделал ультиматум украинским военным, чтобы они розоружились и покинули места своей дислокации, и ультиматум был в 5 часов утра”, - отметил Турчинов.

По словам и.о. Президента, он был вынужден “ночью говорить с российским руководством”.

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“Я, к большому сожалению, не смог связаться ни с Президентом Путиным, ни с премьер-министром Медведевым, но говорил с председателем Госдумы Нарышкиным”, - сказал Турчинов.

По его словам, в 5 часов утра штурм не начался, но ситуация остается напряженной.