Ситуация в Крыму остается очень напряженной - Турчинов
Ситуация в Крыму остается очень напряженной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге и. о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
Он отметил, что происходит блокировка “военнослужащими Российской Федерации военных городков, где расположены гарнизоны украинских Вооруженных сил”.
Читайте такжеСегодня решение ВР принимались конституционным большинством - Турчинов
“Ночью руководство Вооруженных сил России, в частности, руководитель Северо-Кавказского военного округа сделал ультиматум украинским военным, чтобы они розоружились и покинули места своей дислокации, и ультиматум был в 5 часов утра”, - отметил Турчинов.
По словам и.о. Президента, он был вынужден “ночью говорить с российским руководством”.
Читайте такжеВійськомати Киева начали мобилизацию
“Я, к большому сожалению, не смог связаться ни с Президентом Путиным, ни с премьер-министром Медведевым, но говорил с председателем Госдумы Нарышкиным”, - сказал Турчинов.
По его словам, в 5 часов утра штурм не начался, но ситуация остается напряженной.