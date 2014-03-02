В Севастополе неизвестные с автоматами обесточили штаб ВМС Украины

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в считанные секунды. Пикетирующие штаб люди с российской символикой сделали коридор для неизвестных с автоматами, а также пытались заслонять происходящее от журналистов.

После этого люди в камуфляже стремительно удалились во дворы автомастерских.

На данный момент электричество в штабе отсутствует.

Дежурный наряд пребывает на территории штаба.

За несколько минут до этого участники пикета позволили автомобилю с хлебом подъехать ко входу в штаб и дали возможность военным разгрузить хлеб.

Также за несколько минут до этого бывший главнокомандующий штаба Вооруженных сил Украины генерал Юрий Ильин вышел из штаба и заявил журналистам, что украинские военные не представляют никакой угрозы для населения Крыма.

«Военнослужащие ВМС Украины и воинских частей, которые дислоцируются в Крыму, не являются угрозой для крымского населения. Они давали присягу украинскому народу. Крымский народ тоже является украинским народом, поэтому военнослужащие ВМС Украины выполняют свой долг по защите украинского народа. Нет никаких оснований ни у кого полагать, что они являются для кого-то угрозой», - заявил Ильин.

После этого Ильин уехал от штаба.