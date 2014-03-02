Украина впустила в дом "троянского коня", поэтому вправе расторгнуть Харьковские соглашения - политолог

Пребывания ЧФ РФ в Крыму может стать компромиссом или ультиматумом Содиректор программ внешней политики и международных программ Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что Украина пока что выигрывает войну сдержанностью и своим миролюбием, - говорится в сюжете спецвыпуске ТСН.

Пока эксперт не слышал ни одного слова поддержки в адрес России от других стран. Также он похвалил украинских военных, которым хватает выдержки.

Он отметил, что цивилизованные страны сообщают об объявлении войны, а Россия коварно начала якобы учения в Крыму и хочет превратить в полигон всю территорию Украины.

Читайте такжеСдержанность Украины ломает российские планы - эксперт

Эксперт считает, что Украина имеет полное право на разрыв Харьковских соглашений и более ранних договоров о пребывании Черноморского флота РФ на территории Крыма, поскольку одна из сторон грубо нарушила условия пребывания военных.

"Мы к себе в дом пустили "троянского коня" и сейчас мы видим, как из него вылезает целая стая неопознанных людей с пулеметами и автоматами. Это самое главное основание, чтобы от этой угрозы избавиться раз и навсегда", - сказал Алексей Мельник.

Он отметил, что именно пребывания Черноморского флота РФ в Крыму может стать ультиматумом или компромиссом в переговорах с Россией, хотя диалог невозможно наладить за один день.

Читайте такжеРоссия не воспринимает всерьез ни своих слов, ни обязательств - глава МИД Чехии

Эксперт добавил, что политика экс-президента Виктора Януковича с первого дня была направлена на сдачу Украины России, поэтому сейчас нужно показать российским политикам, что Украину следует уважать как равного партнера. Например, одна из прибалтийских стран, когда ее начала давить Россия, решила, что лучше мерзнуть, но отказаться от российского газа. Также свой статус страна может повысить, если вступит в международные институты.