В Европе считают, что ОБСЕ "фактически уже нет" - источник

Как сообщает дипломатический источник Еспресо.TV, судя по настроениям в западных столицах, нынешняя агрессия РФ против Украины не только стала поводом для превращения "Большой Восьмерки" обратно в "Большую Семерку", но и окончательно лишила смысла существования Организацию безопасности и сотрудничества в Европе. Дело в том, что РФ, являясь одной из ведущих ее участниц, гарантированно заблокирует его работу в том, что касается украинской тематики.

По словам источника, "ОБСЕ фактически уже нет - пора писать некролог". Немедленно нужен новый договор по европейской безопасности, и соответственно, эффективные механизмы ее соблюдения.

Читайте такжеСовет ЕС на уровне глав МИД собирается на экстренное заседание в понедельник - ЭштонТо же самое можно сказать и об ООН, где Россия как один из соучредителей является постоянным участником Совета Безопасности, наделенным правом вето.Таким образом, отмечает источник, в настоящее время единственной более-менее эффективной глобальной системой безопасности остается НАТО. И именно к нему целесообразно апеллировать Киеву в данной ситуации, считает дипломат.