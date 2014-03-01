Европа и мир не будут мириться с актами агрессии - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа и мир не будут мириться с актами агрессии. Украина заслуживает полной международной поддержки.

Об этом сообщает Польское радио.

«Мы - близко от черного сценария, - сказал Дональд Туск. - Сегодня украинцы, которые вновь собрались на Майдане, и все другие граждане Украинского государства должны узнать, что имеют настоящих друзей, и этот исторический драматический момент будет тестом правды. Он повлияет на десятилетия отношений между народами и государствами в этой части мира», - отметил премьер.

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Туск отметил, что Украина заслуживает полной международной поддержки.

Также отмечено, что разговор главы правительства с министрами - иностранных дел Радославом Сикорским и национальной обороны Томашем Семоняком состоится в субботу вечером в Канцелярии премьер-министра.