Член Совета Федерации РФ предложил отозвать посла России из США

Член Совета Федерации РФ в ходе обсуждения вопроса о вводе войск в Украину заявил, что у Президента России Владимира Путина надо потребовать отозвать посла России из США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель Совета Федерации России Юрий Воробьев.

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«Вчера в различных СМИ мы услышали, что Президент США Обама заявил, что Россия дорого заплатит за свою политику. Нам известно, что боевики Майдана, которые действовали в Киеве, готовились в Литве и Польше. Теперь они хотят распространить свое влияние на восточные регионы Украины и Крым. Я считаю, если мы не примем соответствующего решения, это станет трагедий для украинского народа. Я считаю, что слова Президента США – это прямая угроза и он перешел красную линию, он оскорбил российский народ. Я считаю, что следует потребовать от Президента РФ отозвать посла России из США», - сказал он.