В Харькове в штурме ОГА пострадали несколько десятков человек

В Харькове в результате штурма здания областной государственной администрации, где забаррикадировались активисты Евромайдана, пострадали несколько десятков человек.

Как передает корреспондент УНИАН, пострадавших активистов из здания ОГА выводили работники милиции.

Наиболее пострадавших уже забрала «скорая».

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Еще около трех десятков окровавленных евромайдановцев сейчас под охраной работников милиции сидят на асфальте неподалеку от здания ОГА.

Одна машина «скорой» заехала во внутренний двор ОГА.

Участники штурма и люди, которые собрались возле ОГА, кричали “фашисты!” на активистов Евромайдана, которых к врачам вели милиционеры. Некоторые пытались ударить раненных активистов.

Среди травмированных также есть участники штурма.