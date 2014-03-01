"Крымский фронт" создает пресс-центр в Доме профсоюзов в Симферополе

Активисты "Крымского фронта" создают пресс-центр в Доме профсоюзов в центре Симферополя, в который в субботу проникла группа крепких мужчин в камуфляже и в черных балаклавах на лицах.

"Идет тотальная информационная война против Крыма и, если мы не будем создавать информационных площадок, люди не будут знать, что происходит на самом деле. Здесь будет открытая площадка – будем приглашать крымских политиков, политологов, социологов", - сказал на пресс-конференции активист Сергей Веселовский.

При этом он назвал искаженной информацию ряда украинских СМИ о событиях в Крыму. "Включил вчера один канал, а там идет тотальная сумасшедшая ложь", - сказал Веселовский.

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В здании Дома профсоюза по улице Севастопольская, 8 находится "Информационный пресс-центр" (IPC) и редакция интернет-издания "Центр журналистских расследований" (ЦЖР). "Все сотрудники будут приходить на работу, мы обещаем им, если их спонсоры откажутся платить им зарплату, обратиться к предпринимателям и обеспечить им зарплату, – сказал активист Константин Кнырик. – Мы постараемся корректно максимально договориться о правдивом освещении информации и минимизировать конфликты при освещении событий".

Напомним, IPC - неприбыльная общественная организация, работающая в сфере медиа, основанная в 2002 году журналистами юга Украины и Крыма. IPC организовывает пресс-конференции и круглые столы, а также работает как тренинговый центр для журналистов. С 2008 года на базе IPC работает ЦЖР.