Акимова считает, что админресурс на выборах-2012 использовал СНБО

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Все знают, что парламентскими выборами 2012 года занималась не Администрация президента, а СНБО, в котором (Нестор) Шуфрич и (Владимир) Сивкович работали полноценными заместителями", — сказал Акимова.

Она добавила, что если Шуфрич хочет рассказать общественности о выборах Рады-2012 - это является его правом.

Ранее Шуфрич заявил о готовности обнародовать информацию о том, как Администрация президента использовала административный ресурс на выборах парламента в 2012 году.

Акимова занимала должность первого заместителя главы АП Виктора Януковича с февраля 2010 года по 24 января 2014 года.

Секретарем СНБО с февраля 2012 года до 24 января 2014 года был Андрей Клюев.

Он также являлся руководитель избирательного штаба Партии регионов на выборах Верховной Рады, которые прошли в октябре 2012 года.

Шуфрич был замсекретаря СНБО с июля 2010 года по 21 ноября 2012 года, Сивкович — с октября 2010 года до 28 февраля 2014 года.