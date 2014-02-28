Тимошенко посетила палаточный городок под Печерским судом
15:10, 28 февраля 2014Политика
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Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко посетила палаточный городок, который был образован на Крещатике под Печерским судом столицы сразу после решения о ее аресте 5 августа 2011 года.
Палаточный городок Тимошенко под Печерским судом
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Тимошенко поблагодарила активистов за горячую поддержку в течение ее незаконного заключения и обратилась к ним с просьбой свернуть городок, поскольку уже находится на свободе.
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Вместе с активистами Тимошенко договорилась определить один день в году, когда они будут встречаться на этом месте, отметили в “Батькивщине”.
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