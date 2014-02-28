Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

14:32, 28 февраля 2014
Политика
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Вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский объявил о завершении работы парламента на сегодня.

Кошулинский закрыл заседание Рады

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что перерыв в работе объявлен до 10.00 вторника, 4 марта.

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Кроме того, в понедельник, 3 марта, в 11.00 начнется Согласительный совет председателей фракций и комитетов.

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