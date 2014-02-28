Рада отказалась отключать российские телеканалы

Об этом сообщается на сайте украинской Телекоммуникационной палаты (ТПУ).

Как отметили представители ТПУ, документ вызвал резкую критику со стороны медиасообщества, предложившего отказаться от его рассмотрения. «Выражаем надежду, что подобные инициативы депутатов, которые существенно затрагивают права человека и влияют на рынок, впредь будут приниматься с привлечением институтов гражданского общества», — говорится в сообщении палаты, пишет Lenta.ru.

Против законопроекта ранее высказались и в ряде международных организаций. Так, к примеру, отозвать инициативу призвало руководство ОБСЕ. Руководитель комитета ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович (Dunja Mijatovic) заявила, что принятие Радой подобного ограничительного документа поставит под угрозу плюрализм и свободу СМИ в целом. «Граждане должны иметь право на получение всей доступной информации независимо от ее источника и без вмешательства со стороны властей», — подчеркнула Миятович.

Запретить трансляцию и ретрансляцию в Украине иностранных (в том числе российских) теле- и радиоканалов в конце февраля предложили депутаты ВО «Свобода».

Попасть под ограничение должны были все СМИ, зарегистрированные в странах, которые не утвердили Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Кроме России, конвенцию до сих пор не ратифицировали также в Швеции, Нидерландах, Монако, Люксембурге, Дании, Бельгии и ряде других стран.

Украина подписала документ еще в 1996 году, однако ратифицирован Радой он был лишь в марте 2009-го.