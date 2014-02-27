ОБСЕ призывает власти Украины отозвать проект по запрету телеканалов

"Я призываю власти отвергнуть инициативу, поскольку это ставит под угрозу плюрализм СМИ и идет вразрез с международными принципами и обязательствами ОБСЕ. Я с нетерпением жду своего визита в Киев на следующей неделе, когда мы сможем обсудить эти вопросы, а также то, как организация сможет поддержать Украину", — заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, выступая на международной конференции по свободе СМИ в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

"Конвенция (по трансграничному телевидению) не должна трактоваться вразрез со свободой СМИ. Все граждане должны иметь право на получение всей доступной информации независимо от ее источника, без вмешательства со стороны властей и независимо от государственных границ. Только так демократический процесс в стране может быть укреплен", — отметила она.

Депутаты от партии "Свобода" предложили временно приостановить в Украине трансляцию теле- и радиоканалов государств, которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, — некоторые такие СМИ, по мнению авторов проекта постановления, необъективно освещают события и призывают к сепаратизму.