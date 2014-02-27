СМИ: Янукович вместе с Пшонкой и Захарченко были замечены в московском ресторане

13:18, 27 февраля 2014
Политика
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Януковича видели в московском ресторане вместе с Пшонкой и Захарченко.

Януковича, Пшонку и Захарченко поздно вечером видели в московском ресторане

26 февраля поздно вечером в гостинице "Украина" на Кутузовском проспекте в Москве был замечен человек, очень похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом LB.ua сообщили очевидцы.

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При этом сообщается, что похожий на экс-главу украинского государства человек отдыхал в компании экс-министра МВД Виталия Захарченко и экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Напомним, сегодня Янукович вышел на связь с миром, сделав заявление, что по-прежнему считает себя действующим Президентом. При этом он попросил Россию обеспечить ему безопасность. На что получил положительный ответ.

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