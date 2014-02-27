СМИ: Янукович вместе с Пшонкой и Захарченко были замечены в московском ресторане
13:18, 27 февраля 2014Политика
0 0
Януковича видели в московском ресторане вместе с Пшонкой и Захарченко.
Януковича, Пшонку и Захарченко поздно вечером видели в московском ресторане
26 февраля поздно вечером в гостинице "Украина" на Кутузовском проспекте в Москве был замечен человек, очень похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом LB.ua сообщили очевидцы.
Читайте такжеЯнуковича могли вывезти в Россию на крейсере «Москва» - источники
При этом сообщается, что похожий на экс-главу украинского государства человек отдыхал в компании экс-министра МВД Виталия Захарченко и экс-генпрокурора Виктора Пшонки.
Напомним, сегодня Янукович вышел на связь с миром, сделав заявление, что по-прежнему считает себя действующим Президентом. При этом он попросил Россию обеспечить ему безопасность. На что получил положительный ответ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter