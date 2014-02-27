Россия решила принять Януковича под свою защиту - СМИ

12:24, 27 февраля 2014
Политика
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Просьба экс-президента Украины Виктора Януковича об обеспечении его личной безопасности была удовлетворена на территории РФ.

Россия примет Януковича под свою защиту

Об этом РИА Новости заявил источник во властных структурах России.

«В связи с тем, что Янукович обратился к властям РФ с просьбой обеспечить его личную безопасность, сообщаем, что это просьба была удовлетворена на территории РФ» - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович выступил с заявлением, в котором сообщил, что по-прежнему считает себя главой Украины, и попросил Россию обеспечить его безопасность от действий «экстремистов», захвативших власть в стране.

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По его словам, принятые Верховной Радой решения нелегитимны, сообщила Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Янукович отметил, что ему и его соратникам угрожали расправой. Он призвал вернуть ситуацию в Украине в правовое русло и добавил, что считает себя законным главой государства. «Убежден, что в этих условиях все принимаемые решения уже в скором времени докажут свою неэффективность и не будут выполнены», — заявил Янукович.

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Отстраненный от власти президент заметил, что жители юго-востока Украины и Крыма также не воспринимают «безвластие и фактический беспредел в стране».

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