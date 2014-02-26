Яценюк пообещал рабочую команду

«В правительстве нет ни одного человека, который бы шел по каким-то политическими торгами», - сказал он журналистам после оглашения кандидатов в состав правительства со сцены Майдана, сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».

«Такого правительства, которое сейчас было презентовано, не было никогда за всю историю украинской независимости. Впервые в истории Украины правительство формируется таким образом», - добавил он.

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«Я могу заранее сказать, какая судьба всех членов Кабмина, - это политические камикадзе. Казна пуста, в ней долгов - 75 млрд долларов. Общий объем долговых обязательств Украины - 130 млрд долларов. Пенсии не платились в полном объеме уже более месяца, золотовалютные резервы разграблены. И сейчас мы все делаем для того, чтобы удержать ситуацию, и мы ее удержим. У нас варианта другого нет”, - подчеркнул Яценюк.

«Считаю, команда будет рабочая», - сказал Яценюк.

Он также сообщил, что завтра будет представлена программа действий правительства: «Она будет короткая, но четкая. Первая и основная задача - сохранить и спасти страну».

Яценюк также отметил, что планируется ликвидировать министерство доходов и сборов: «Мы не будем раздувать штаты».