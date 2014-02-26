Антилопы из «Межигорья» принадлежали заповеднику Аскания-Нова

"То бывшие наши канны - двухлетние самочки из так называемого "ремонтного молодняка", приобретенные в январе 2012 года. Тогда приехала какая-то делегация из «Межигорья», смотрела антилоп, очень внимательно изучали специальный станок для их раздоя. Потом ко мне пришли двое киевских бизнесменов, сообщили, что ищут антилоп «для Администрации Президента», и недвусмысленно намекнули: мол, хорошо было бы получить их бесплатно. Я ответил, что о таких дорогих подарках за счет государства и речи быть не может. Выставил счет, и послал их в банк, где они оплатили наличными, перечислив заповеднику двадцать тысяч гривен - все документы об этом сохранились", - сообщает Голос Украины.