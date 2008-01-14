Тимошенко в Днепропетровске встретила одноклассницу (добавлено фото)

13:15, 14 января 2008
Политика
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Литвинчук пригласила в школу

Во время пребывания  в Днепропетровске премьер-министр Украины посетила областное отделение № 58 Государственного Сберегательного банка Украины, где ознакомилась с организацией и состоянием выплаты средств гражданам, которые имели сбережение в учреждениях Сбербанка СССР.

Как сообщает корреспондент УНИАН, среди людей, которые, зная о визите землячки, пришли к отделению, была и одноклассница Юлии Тимошенко Татьяна Литвинчук (Сергеева).

Юлія Тимошенко

Премьер-министр узнала школьную подругу, они обнялись и обменялись телефонами. Татьяна Литвинчук пригласила Юлию Тимошенко на  встречу одноклассников по случаю 30-летия окончания школы.

 

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