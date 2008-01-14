Тимошенко в Днепропетровске встретила одноклассницу (добавлено фото)

Во время пребывания в Днепропетровске премьер-министр Украины посетила областное отделение № 58 Государственного Сберегательного банка Украины, где ознакомилась с организацией и состоянием выплаты средств гражданам, которые имели сбережение в учреждениях Сбербанка СССР.

Как сообщает корреспондент УНИАН, среди людей, которые, зная о визите землячки, пришли к отделению, была и одноклассница Юлии Тимошенко Татьяна Литвинчук (Сергеева).

Премьер-министр узнала школьную подругу, они обнялись и обменялись телефонами. Татьяна Литвинчук пригласила Юлию Тимошенко на встречу одноклассников по случаю 30-летия окончания школы.