Завтра в Киеве проведут Всеукраинскую конференцию Евромайданов

Гражданская экспертный совет и Общественный совет Майдана созывают Всеукраинскую конференцию Евромайданов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе братьев Капрановых.

По данным организаторов, на конференции основным вопросом будет: Люстрация и общественный контроль за кадровыми назначениями и деятельностью органов власти.

«В кадровой политике власть идет дорогой, проторенной в 2005 году - кулуарность назначений, распределение должностей между политическими силами по квотам, опора на „своих” людей, популизм - это те принципы, которые превалируют сегодня. Но мы уже не те, что были девять лет назад», - заявляют организаторы и подчеркивают: «Мы не позволим обмануть себя во второй раз. Мы обеспечим подлинное народовластие, хочет этого нынешняя власть или нет. И залогом нашей победы есть майданы, которые не прекращают борьбу по всей Украине».

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Конференция обсудит механизмы общественной люстрации при назначениях на должности в органах государственной власти и контроля за их деятельностью, а также общественного аудита чистоты и прозрачности финансирования избирательной кампании на предстоящих президентских и парламентских выборах.

Конференция состоится в помещении Союза журналистов (ул. Крещатик, 27-А), начало в 11:00.

Как сообщал УНИАН, первый Всеукраинский форум Евромайданов состоялся в Харькове 11-12 января. 15-16 февраля в Одессе состоялся второй Всеукраинский форум Евромайданов.